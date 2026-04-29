東京VのMF熊取谷一星が鹿島戦でループ弾東京ヴェルディは4月29日のJ1第13節で鹿島アントラーズと対戦。先制点を許した展開だったが、MF熊取谷一星が衝撃のゴールを決め話題を呼んでいる。3試合連続で失点のなかった鹿島アントラーズから、スーパーゴールを奪った。立ち上がりから素晴らしい戦いぶりを見せていたが、前半19分に先制点を決められてしまう。3試合無失点の首位チーム相手に難しい展開となったが、ここで熊取谷が見