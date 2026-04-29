東京VのMF熊取谷一星が鹿島戦でループ弾

東京ヴェルディは4月29日のJ1第13節で鹿島アントラーズと対戦。

先制点を許した展開だったが、MF熊取谷一星が衝撃のゴールを決め話題を呼んでいる。

3試合連続で失点のなかった鹿島アントラーズから、スーパーゴールを奪った。立ち上がりから素晴らしい戦いぶりを見せていたが、前半19分に先制点を決められてしまう。3試合無失点の首位チーム相手に難しい展開となったが、ここで熊取谷が見せた。

立ち上がりからハイプレスで鹿島を自由にプレーさせていなかった東京Vは、1点を失ってからも粘り強い守備を継続する。そして前半34分、中盤で鹿島の左サイドバックDF安西幸輝がボールをコントロールミスしてしまう。このボールに反応したのが熊取谷だった。ゴールから30ｍ近い距離があったなかで迷うことなくループシュートを放つ。ここまで攻撃のビルドアップにも加わっていたGK早川友基もこのシュートは見送るしかなく、防ぎようがなかった。

ファンからも「うっまい」「マジでよく見てた」「スーパー！」「完璧なシュート」「すごいロングシュート」「落ち着きすぎ」「ゴラッソ！」といったコメントが寄せられている。

このゴールで追い付いた東京Vは、前半40分にも右サイドから鹿島の守備を崩し、最後はMF吉田泰授がダイビングヘッドでゴールネットを揺らして逆転した。

今季ここまで90分間での負けがなく2失点を喫したのも浦和戦のみだった王者・鹿島から前半で2ゴールを挙げた東京V。熊取谷の衝撃的な同点弾が間違いなくチームを勢いづかせた。（FOOTBALL ZONE編集部）