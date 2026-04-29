フリーアナウンサーの神田愛花が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演した。休養を発表した夫「バナナマン」日村勇紀に関する言及はなかったが、元気な様子で参加。神田は同日午前に自身のインスタグラムでコメントを発表し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」などとつづり、日村は在宅で休養すると伝えた。神