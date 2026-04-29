フリーアナウンサーの神田愛花が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演した。休養を発表した夫「バナナマン」日村勇紀に関する言及はなかったが、元気な様子で参加。神田は同日午前に自身のインスタグラムでコメントを発表し「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」などとつづり、日村は在宅で休養すると伝えた。

神田は「ぽかぽか」生放送の約２時間前にインスタグラムを更新。「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と、日村について改めて報告し、関係各所に謝罪した。日村は在宅で休養していると明かし「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と夫への思いを記した。

自身の仕事は継続し、この日の「ぽかぽか」も通常通り出演。女性芸人らと「常識王決定戦」の企画を元気いっぱい盛り上げた。

日村をめぐっては、２８日に所属事務所が公式サイトで当面休養することを発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えた。

発表から一夜明けた２９日、相方の設楽統は同局系「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時）でコメント。「心配おかけしてますけど」と切り出し、「病院行って、お医者さんに診てもらったら、ちょっと１回ガッツリ休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして」と経緯を明かし「我々、体が資本なんでね。ここはちょっともうゆっくり休んで。ゆっくりとね体調を整えてもらって、また仕事しましょうっていうことになったんですよ」と語った。