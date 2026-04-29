アニメ『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、本日2026年4月29日17時にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催される。あわせて記念すべきライブのLIVEビジュアルが解禁となった。【画像】ユナにまた会える！公開された「Yuna First Live」ビジュアルユナは『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナルスケール−』（2017年2月18日に劇場公開）に登場す