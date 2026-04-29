『SAO』ユナのライブは本日開催 劇中でライブ開催された日“2026年4月29日”…キャラ声は神田沙也加さん担当
アニメ『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、本日2026年4月29日17時にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催される。あわせて記念すべきライブのLIVEビジュアルが解禁となった。
【画像】ユナにまた会える！公開された「Yuna First Live」ビジュアル
ユナは『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナルスケール−』（2017年2月18日に劇場公開）に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めていた。
劇場版『ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”にあわせて今回、『Yuna First Live』を開催する。
なお、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明した。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト:松田利冴」と神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更すると伝えた。
【画像】ユナにまた会える！公開された「Yuna First Live」ビジュアル
ユナは『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナルスケール−』（2017年2月18日に劇場公開）に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めていた。
なお、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明した。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト:松田利冴」と神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更すると伝えた。
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