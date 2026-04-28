東京電力ホールディングス本社＝東京都千代田区東京電力ホールディングスが目指す外部企業との提携を巡り、経営上の重要事項に拒否権を持つ「黄金株」の導入を検討していることが28日、関係者への取材で分かった。政府の取得を想定している。東電は電力の送配電などインフラ事業を担っており、経済安全保障の観点を踏まえた。東電は1月、新たな経営再建計画「第5次総合特別事業計画」を公表。人工知能（AI）で需要拡大が見込ま