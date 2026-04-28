◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神の中野拓夢内野手が7回の打席で代打を送られて試合を退いた。7回2死一、二塁の好機で打席を迎えたところで藤川監督は代打・前川を送った。相手投手は右腕の清水だった。中野は5回の第3打席で自打球を当てる場面もあった。ただ、ベンチには姿はあり、大事には至っていない模様だ。