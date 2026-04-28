「仕事か結婚だったら、どっち取ったらいいと思いますか?」お笑いタレントのやす子が、4月27日に放送された『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）で共演した料理愛好家でタレントの平野レミに、そんな質問を投げかけて話題となっている。「番組内で、やす子さんは平野さんと一緒に、簡単に調理できる蒸し焼きそばの作り方を紹介しました。そのなかで、やす子さんは冒頭の質問を投げかけたのです。それに対し平野さんは『どうしたい?