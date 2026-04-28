「仕事か結婚だったら、どっち取ったらいいと思いますか?」

お笑いタレントのやす子が、4月27日に放送された『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）で共演した料理愛好家でタレントの平野レミに、そんな質問を投げかけて話題となっている。

「番組内で、やす子さんは平野さんと一緒に、簡単に調理できる蒸し焼きそばの作り方を紹介しました。そのなかで、やす子さんは冒頭の質問を投げかけたのです。それに対し平野さんは『どうしたい?』と逆に質問しました。

これに、やす子さんは『自分は、子どもほしいとは思わないんですけど、いま27歳で、子育て、育休とか取っちゃうと……』と切り出し、結婚はいつしてもいいとしながら『たとえば28（歳）とかに結婚して、妊娠して、30歳くらいまでにもし休んじゃったら、その間に自分の“ここの席”を誰か新しい人が来ちゃうかもしれないじゃないですか』と、休んでいる間に現在のポジションを奪われてしまうのでは、という不安を語りました」（スポーツ紙記者）

やす子の相談に、平野は「それは平気! そんなこと思ってたら人生、つまんないよ」と、休んだとしても、誰かがまた起用してくれるとコメント。「そんな、考えないほうがいいよ。自分の楽しい人生がいいよ」とアドバイスし、それを聞いたやす子は安心した表情を浮かべていた。

平野への相談の途中、カメラに向かって「しないですよ!」と、現時点で結婚の予定はないことを強調しつつも将来への不安を吐露したやす子に、Xでは

《いや、そもそもそんな相手いるのか?》

《そんな無駄な心配してる余裕あるなら自分が干されないか心配しとけよ》

などのツッコミが複数、寄せられてしまった。

「やす子さんは昨今、何かと炎上が続いています。4月1日にも、エイプリルフールのネタ投稿として、白髪のウィッグに口ヒゲで男装した写真とともに《本日から、やす子ではなくやす男として活動していきます》と投稿したところ《つまらなくてとっても悲しい…》など、SNSで辛らつな声が続出しました。

2025年12月29日放送の『ザ・イロモネア』（TBS系）3時間半スペシャルに初参戦した際も、『モノボケ』のチャレンジで、やかんをおなかに当てて『へそで茶を沸かすー!』と叫んだり、バランスボールを掲げて『元気玉ー!』と絶叫したりと、さまざまなギャグを披露したものの、SNSなどでは評価がかなり割れました。そういった流れがあり、いままさに芸人としての真価が問われているといってもいい時期だけにツッコミの声が多くあがってしまったようです」（芸能担当記者）

一方、やす子が相談を持ちかけた平野は、シャンソン歌手兼タレントとして活躍していた25歳のころ、イラストレーターの故・和田誠さんに見初められ、出会って10日で結婚。一度は主婦業に専念するようになったものの、後に料理愛好家として、表舞台に復帰した。歌手活動も継続している。

まさしく「自分の楽しい人生」を送っている平野のアドバイスだけに、説得力のあるものだったが、視聴者の抱くやす子像とのズレが目立ってしまったようだ。