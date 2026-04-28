伊藤健太郎（28）と寛一郎（29）がダブル主演するMBSドラマイズム「100日後に別れる僕と彼」（26日スタート、火曜深夜0時59分、TBSでは同深夜1時26分）の追加キャストが解禁された。既に破局していながら、同居生活を撮影するドキュメンタリー取材の依頼を受諾した同性カップルの100日間の記録を描いた物語。取材にAD兼カメラマンとして参加する山田健太朗役で山田健人（21）、ディレクターの森尚美役で野村麻純（35）、映像制作会