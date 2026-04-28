伊藤健太郎（28）と寛一郎（29）がダブル主演するMBSドラマイズム「100日後に別れる僕と彼」（26日スタート、火曜深夜0時59分、TBSでは同深夜1時26分）の追加キャストが解禁された。

既に破局していながら、同居生活を撮影するドキュメンタリー取材の依頼を受諾した同性カップルの100日間の記録を描いた物語。取材にAD兼カメラマンとして参加する山田健太朗役で山田健人（21）、ディレクターの森尚美役で野村麻純（35）、映像制作会社の社長・日出勲役で竹中直人（70）、レズビアンで伊藤演じる佑真の先輩・片桐明日奈役で光宗薫（33）、佑真の会社の上司・久保田慎也役で工藤阿須加（34）が出演する。

キャストコメントは以下の通り。

山田「普段感じてはいるけれど、言葉にしてこなかった思いが丁寧に描かれていて、自分自身と向き合うきっかけになった作品です。山田健人が演じる2文字違いの山田健太朗は良くも悪くも空気の読めない人物です。そんな彼がすてきなキャラクターとどのように混じり合い、物語になっていくか、ぜひ注目してください！僕は難しいことは言えません！とにかくぜひぜひご覧ください！」

野村「佑馬と樹、2人の同棲100日間を撮影するドキュメンタリーを発案し、仕事に育児に奮闘する森尚美役を演じました。役とともに、私の中でもいろんな気持ちが波立ち、社会的に当てはめられた役割や責任、働くことの尊厳について向き合いなおす丁寧で濃厚な時間となりました。尚美と気持ちを分け合える仲間が、見てくださる方の中にもきっと居ると思います。それぞれ登場人物がもがき合い、励まし合いながら過ごす日々をぜひご覧ください」

光宗「原作を読み、真っすぐ描かれた人間同士の話だと感じました。人間はそれぞれがオリジナルの思考と感情と記憶を持った個体であり、分かり合えない理由も分かり合えない。明日奈は勇気と愛情のどちらも併せ持った人間です。どちらも失わず人と関わり続けることは容易ではなかったと想像します。明日奈のひた向きな生き方に背中を押されながら演じさせていただきました」

工藤「悩み、すれ違い、葛藤する2人の100日間。同性だから異性だからとくくらずに、いろいろ考えさせられながらも自然に感情移入していて、見終わった後、少し前向きな気持ちになれる作品になっていると思います」

竹中「伊藤健太郎くん、そして寛一郎くんの柔らかな空気に包まれながらゆるやかなひとときを過ごすことができました。なぜかもう遠い過去のような気がしてなりません。草野監督の演出も的確で穏やかでした。まだ寒い撮影だったあの日、草野監督と2人でさりげなくフィッシュマンズの音楽を口ずさめたあの時間はなんともロマンチックな思い出です」

オープニング主題歌はがらりの「単純ないきもの」に決まった。