【モデルプレス＝2026/04/28】YouTuberのあやなんが4月27日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日を祝福し、元夫でYouTuber・東海オンエアのしばゆーや息子たちとの家族ショットを公開した。【写真】元夫婦YouTuber「パパそっくり」長男＆次男顔出しの家族4ショット公開◆あやなん、元夫とともに長男の9歳誕生日祝福あやなんは「ポンス9歳のお誕生日おめでとう」と長男が9歳の誕生日を迎えたことを報告。「happy birthday」「9」