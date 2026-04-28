あやなん、長男9歳誕生日を元夫・しばゆーらとお祝い 家族4人ショット公開に反響「大きくなってる」「1人だけ不機嫌顔なの可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/28】YouTuberのあやなんが4月27日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日を祝福し、元夫でYouTuber・東海オンエアのしばゆーや息子たちとの家族ショットを公開した。
【写真】元夫婦YouTuber「パパそっくり」長男＆次男顔出しの家族4ショット公開
あやなんは「ポンス9歳のお誕生日おめでとう」と長男が9歳の誕生日を迎えたことを報告。「happy birthday」「9」の文字やハートの形などのバルーン飾りをバックにして、三角の帽子や誕生日の飾りのついたサングラスをかけてピースをしている長男を挟む家族ショットを公開した。少々不機嫌そうな表情を浮かべる次男を膝に乗せた自身としばゆーが並んでいる4ショットとなっており、「ぷく丸さんは兄貴の誕生日の日に自分はプレゼント貰えないからって（当たり前）大不機嫌かますの来年はやめれるかな？あなたにも誕生日はあるのよ笑 パパママこれからも頑張るぜ〜！！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。ほかにも「大きくなってる」「みんな揃ってお祝い嬉しいね」「1人だけ不機嫌顔なの可愛い」「いい思い出」「息子くんパパそっくり」などと反響が寄せられている。
あやなんは、しばゆーと2016年に結婚。2017年に第1子「ぽんす」を、2020年に第2子「ぷく丸」を出産した。2024年4月にしばゆーと離婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆あやなん、元夫とともに長男の9歳誕生日祝福
あやなんは「ポンス9歳のお誕生日おめでとう」と長男が9歳の誕生日を迎えたことを報告。「happy birthday」「9」の文字やハートの形などのバルーン飾りをバックにして、三角の帽子や誕生日の飾りのついたサングラスをかけてピースをしている長男を挟む家族ショットを公開した。少々不機嫌そうな表情を浮かべる次男を膝に乗せた自身としばゆーが並んでいる4ショットとなっており、「ぷく丸さんは兄貴の誕生日の日に自分はプレゼント貰えないからって（当たり前）大不機嫌かますの来年はやめれるかな？あなたにも誕生日はあるのよ笑 パパママこれからも頑張るぜ〜！！」とつづっている。
◆あやなんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。ほかにも「大きくなってる」「みんな揃ってお祝い嬉しいね」「1人だけ不機嫌顔なの可愛い」「いい思い出」「息子くんパパそっくり」などと反響が寄せられている。
あやなんは、しばゆーと2016年に結婚。2017年に第1子「ぽんす」を、2020年に第2子「ぷく丸」を出産した。2024年4月にしばゆーと離婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
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