＜キャデラック選手権事前情報◇28日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞今週の米男子ツアーは、30日（木）から総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）と高額賞金がかかるシグネチャーイベントの新規大会が行われる。【現地直送動画】ネリー・コルダが歓喜の池ダイブ！松山英樹が「マスターズ」以来、3試合ぶりの出場を果たす。12位で終えた大会