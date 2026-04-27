人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）誘惑に弱い日。セールスやもうけ話にはガードを固くして。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）共同作業で運気回復を。自分から人の輪に入るのがカギ。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）あなたが介入する