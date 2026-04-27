今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月28日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


誘惑に弱い日。セールスやもうけ話にはガードを固くして。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


共同作業で運気回復を。自分から人の輪に入るのがカギ。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


あなたが介入するとトラブルは激化……。余計なお世話は控えて。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


唐突な言動は失敗のもと。コツコツ積み重ねることを大切に。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


美術作品の鑑賞を。センスにますます磨きがかかるはず。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


雑事に追われて大忙しに。周囲に応援依頼を出してみよう。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


倹約に幸運あり。食事の支払いはしっかり割り勘にして。

5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


意欲が低調気味。無理せず休養につとめれば回復できるはず。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


カンがさえる日。大胆かつ迅速な判断で収穫をゲットして。

3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


自信は満々。今日は味方を付けるよりも独力で頑張る覚悟を。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


にぎやかな場所がラッキーのもと。夜のお出掛けやパーティーは◎。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


社交運にツキあり。神経を使う相手に会うなら今日が正解。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)