2026年4月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
誘惑に弱い日。セールスやもうけ話にはガードを固くして。
共同作業で運気回復を。自分から人の輪に入るのがカギ。
あなたが介入するとトラブルは激化……。余計なお世話は控えて。
唐突な言動は失敗のもと。コツコツ積み重ねることを大切に。
美術作品の鑑賞を。センスにますます磨きがかかるはず。
雑事に追われて大忙しに。周囲に応援依頼を出してみよう。
倹約に幸運あり。食事の支払いはしっかり割り勘にして。
意欲が低調気味。無理せず休養につとめれば回復できるはず。
カンがさえる日。大胆かつ迅速な判断で収穫をゲットして。
自信は満々。今日は味方を付けるよりも独力で頑張る覚悟を。
にぎやかな場所がラッキーのもと。夜のお出掛けやパーティーは◎。
社交運にツキあり。神経を使う相手に会うなら今日が正解。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
誘惑に弱い日。セールスやもうけ話にはガードを固くして。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
共同作業で運気回復を。自分から人の輪に入るのがカギ。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
あなたが介入するとトラブルは激化……。余計なお世話は控えて。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
唐突な言動は失敗のもと。コツコツ積み重ねることを大切に。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
美術作品の鑑賞を。センスにますます磨きがかかるはず。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
雑事に追われて大忙しに。周囲に応援依頼を出してみよう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
倹約に幸運あり。食事の支払いはしっかり割り勘にして。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
意欲が低調気味。無理せず休養につとめれば回復できるはず。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
カンがさえる日。大胆かつ迅速な判断で収穫をゲットして。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自信は満々。今日は味方を付けるよりも独力で頑張る覚悟を。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
にぎやかな場所がラッキーのもと。夜のお出掛けやパーティーは◎。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
社交運にツキあり。神経を使う相手に会うなら今日が正解。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)