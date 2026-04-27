待ちに待ったプロ野球の開幕！そして今年もやってきたエスコンフィールドHOKKAIDO！白熱の試合と球場グルメを存分に楽しみ、ファイターズ勝利の余韻に浸りながら球場を後に。次に向かったのはこの日のもうひとつのお楽しみで、試合の興奮をそのまま持ち帰ることができるような宿泊施設「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」。北広島駅直結の商業施設「トナリエ北広島」の4階から上にある宿泊施設で、全158の客室の中には