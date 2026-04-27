【ベルギーリーグ】ゲンク 1−1 スタンダール・リエージュ（日本時間4月26日／セゲカ・アレーナ）【映像】急加速で右サイド突破→ミドルシュートゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、右サイドで持ち味を凝縮したプレーを披露。とファンの注目を集めた。ゲンクは日本時間4月26日、ベルギーリーグのプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦。右ウイングとして先発出場した伊東は、序盤から積極的に仕掛けて存在感を