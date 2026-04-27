【ベルギーリーグ】ゲンク 1−1 スタンダール・リエージュ（日本時間4月26日／セゲカ・アレーナ）

【映像】急加速で右サイド突破→ミドルシュート

ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、右サイドで持ち味を凝縮したプレーを披露。とファンの注目を集めた。

ゲンクは日本時間4月26日、ベルギーリーグのプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦。右ウイングとして先発出場した伊東は、序盤から積極的に仕掛けて存在感を示した。

見せ場となったのは前半15分過ぎの場面。右サイドのタッチライン際でボールを引き出した伊東は、スピードに乗った状態でマイボールにすると、そのまま1対1の局面へ。対峙したDFに対して中へのパスを匂わせるフェイントを入れた次の瞬間、一気に縦へ加速。得意の形で外側をぶち抜き、ペナルティーエリア付近まで侵入した。

相手の重心の逆を突く技術と、一瞬でトップギアに入る加速。まさしく、“スピードスター”の本領発揮といえる場面だった。

そのまま右足でクロスを送り込むが、これはGKにキャッチされる。しかしGKがつないだパスに味方が素早くプレスをかけて奪い返す。左サイドを運んだFWノア・アデデジ・ステレンベルクから、伊東が中央でパスを受けると、迷いなく右足を振り抜いてミドルシュートを放った。

ゴールにはつながらなかったものの、右サイドでの突破力とゴールへの貪欲な姿勢と、伊東純也らしさが詰まった30秒間だった。

SNSでは「久しぶりにこれぞ伊東純也って感じの縦突破」「縦ぶち抜き久しぶりに見た」「純也くんしか目立たん！」「なんか今日の純也すごい」「ざ、純也！！てプレー」「今夜は伊東純也ショー」といった声が相次ぎ、「縦突破からのミドル ゴールの予感」と、ゴールの期待感を高める反応も見られた。

この試合で伊東は先制点をアシストするなど攻撃を牽引。チャンスメイク数は両チーム合わせてダントツの「8」と、記憶にも記録にも残る活躍を見せた。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）