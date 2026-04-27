先行きが不透明な世の中で、医学部人気は根強い。しかし問題なのが費用である。私立医学部は6年間で数千万円の費用がかかってしまうのは周知のとおりだ。そのため、どうしても国立医学部に人気が集まる。では、国立医学部に合格するために必要なことは何か。教育投資ジャーナリストの戦記氏が分析する。医学部識者たちへのインタビューもあり、盛りだくさんな内容だ。みんかぶプレミアム連載「受験とキャリアの不都合な真実