有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が世界遺産を旅するテレビ朝日系のスペシャル企画「有働イノッチの探検！世界遺産」が24日午後8時から放送される。NHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。このほど本紙などの取材に応じた。米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝える番組。約8年間ともに朝の顔を務めた相方・井ノ原との出会いは有働にとって「遺産」という。「