「スター・ウォーズ」の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日（金）日米同時公開となる。親から子へ、世代を超えて受け継がれる、エモーショナルなアニメーション映像が公開。「スター・ウォーズ」を親子で愛す伊藤英明がナレーションで参加している。このたび、公開までいよいよあと1週間となる『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、世代を超えて受け継がれて