リドリー・スコット監督最新作『ラスト・サバイバー』が、8月28日より日米同時公開されることが決定。あわせて、特報映像とティザーポスターも解禁された。【動画】『ラスト・サバイバー』特報映像本作は、『エイリアン』や『オデッセイ』、『ブラックホーク・ダウン』などで映画史に名を刻んできた巨匠リドリー・スコットが、ピーター・ヘラーのベストセラー小説を原作に描くヒューマンドラマ。パンデミックにより荒廃した近