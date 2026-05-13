日本で消費税減税が議論されるなか、OECD＝経済協力開発機構は財政健全化に向けて、消費税を18%まで段階的に引き上げるべきだと提言しました。OECDのコーマン事務総長は13日、日本記者クラブで会見を行い、国内で議論されている“食料品の消費税ゼロ”について「あまりにもコストがかかる荒っぽい対応で、高所得者優遇だ」と批判。消費税は中立性があり、安定した財源になるにもかかわらず、日本の消費税はOECD加盟国平均の半分程