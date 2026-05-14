静岡市で国内最大級の模型・ホビーイベント「第64回 静岡ホビーショー」が開幕した。模型・玩具メーカー各社が最新商品を発表する恒例イベントであり、例年通り多くのファンや業界関係者が来場している。各社が新商品を展示するなか、タカラトミーの大人向けホビーレーベル「T-SPARK」からは、メカ生命体シリーズ『ゾイド』や変形ロボットシリーズ『トランスフォーマー』を中心とした新作が公開された。【写真】特別カラー仕様の