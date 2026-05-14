お笑いコンビ「おぼん・こぼん」のおぼん（77）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。所属する「漫才協会」の“ホーム”で知られる浅草・東洋館の客足が鈍っている件について言及した。同協会の会長を務めるお笑いコンビ「ナイツ塙宣之は自身のYouTubeチャンネルで「今年4月1日から新しく改革をしまして。今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部