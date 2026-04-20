ファミリーマートの公式「X」アカウントが、人気ホットスナック「ファミチキ」に“あるもの”を挟んだ「ファピチキバーガー」を紹介し、SNS上で注目されています。【画像】ヤバすぎる…コチラがファミマのカロリー爆発「ファピチキバーガー」です！（4枚）一体何カロリーなんだ…背徳感MAXの「ファピチキバーガー」公式アカウントは、2025年4月に「この食べ方はやらせたい」とコメントし、ふんわりした食感のパンにタルタル