ファミリーマートの公式「X」アカウントが、人気ホットスナック「ファミチキ」に“あるもの”を挟んだ「ファピチキバーガー」を紹介し、SNS上で注目されています。

【画像】ヤバすぎる… コチラがファミマのカロリー爆発「ファピチキバーガー」です！（4枚）

一体何カロリーなんだ…背徳感MAXの「ファピチキバーガー」

公式アカウントは、2025年4月に「この食べ方はやらせたい」とコメントし、ふんわりした食感のパンにタルタルソースをサンドした「ファミチキバンズ」に、「ファミチキ」とチーズ、ブラックペッパー、ピーナツバターを挟んだ「ファピチキバーガー」を紹介しました。

それから約1年たった4月17日、公式アカウントは「あの背徳感MAXの食べ方を再度ご紹介します！」とコメントし、詳細な作り方を公開しています。

【ファピチキバーガーの材料】

・ファミチキバンズ：1個

・ファミチキ：お好みの数

・チーズ：お好みの枚数

・ブラックペッパー：適量

・ピーナツバター：お好みの量

【ファピチキバーガーの作り方】

（1）バンズを開き、ファミチキをのせる

（2）好きなだけ、バンズ・ファミチキ・チーズを重ねる

（3）ピーナツバターとブラックペッパーをかける

「お好みの量」「お好みの枚数」と記されているファミチキとチーズを、公式アカウントはなんと3枚ずつ挟んでいます。カロリーは1000キロカロリーを超えています。

加えて、「さらにアレンジしたい方向け」として、「甘い→しょっぱい→甘いの無限ループがクセになる！」とコメントし、メープルシロップをかける食べ方も紹介。

「カロリーは爆発覚悟ですが（笑）一度食べたら止まらない中毒性…！この背徳感、ぜひ試してみてね」と締めくくっています。

SNS上では、「うわぁ…」「アゴ外れそう」「えっぐ」「夜中に見るんじゃなかった」「ギルティー！」「カロリーは気にしなければゼロ」「1日1800キロカロリーに制限してるんだけど、これ食べたら1食で終わるな」と背徳感に驚く声が上がっています。

実際に作って食べてみた人からは、「甘じょっぱさと、タルタルのオニオンがいい仕事してて、なんともアメリカン！と言いたくなるおいしさ」「ファミチキ3枚はさすがに無理なので2枚。うまいけど、ちょっとでかすぎた（笑）」という投稿も見られました。