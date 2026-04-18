18日午後1時20分ごろ、長野県北部で最大震度5強を観測する強い地震が発生した。マグニチュードは5.0、震源の深さは8kmと浅く、震度5強を大町市、震度5弱を長野市で観測した。津波の心配はない。【映像】地震発生時の長野市の様子その後午後2時54分ごろにも、長野市と大町市で震度5弱を観測する地震があった。こちらのマグニチュードは5.1、こちらも津波の心配はない。気象庁は午後3時20分から記者会見を開き、今後1週間程度