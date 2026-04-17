中村俊輔が、2026年ワールドカップに向けた日本代表のコーチに就任することが決定した。日本サッカー協会が発表している。山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長は取材に対し「少しでも勝つ確率を高めるため、彼の経験と能力を生かしたい。彼にしかない経験があり、スペシャリストとしての技術は代表選手にとって大きな刺激になる」と期待を寄せている。中村自身は決断に慎重だったものの、イングランド遠征後に森保一