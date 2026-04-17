アメリカ、イスラエル対イランの戦闘はいつまで続くのか。停戦期限が迫る中、アメリカとイランの両国が2週間の延長を検討しているとブルームバーグ通信が報じた。【映像】戦火に包まれるレバノン（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、この戦闘終結への道筋や各国の思惑について、国際政治学者の三牧聖子氏とともに読み解いた。■「終わりに近い」トランプ大統領の焦りとアメリカの国内事情「終わりに近いと思