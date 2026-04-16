京都府南丹市で3週間を超える捜索の末、遺体で見つかった11歳の安達結希さん。死体遺棄容疑で逮捕された父親が、殺害についても関与を認めていることが分かりました。午後4時ごろ、安達結希さんの遺体が発見された京都・南丹市の山林の規制線が解かれ、初めてその場所へと入ることができました。現場は園部小学校から南西に2kmほど離れた、田んぼ脇の山林。奥へと進むと、分かれ道があって少し開けた空間があります。これまでの取