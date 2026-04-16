16日午前10時55分ごろ、千葉県松戸市立上本郷小の校長から「防犯用のスプレーを誤って噴射した。10人ぐらいがせきをしている」と119番があった。地元消防や松戸署によると、喉の痛みなどを訴えた小6の児童39人が病院に搬送されたが、いずれも会話ができる状態で軽症とみられる。市教委によると授業間の休み時間に、6年生の教室前の廊下で、児童2人が別の児童が持っていたスプレーを誤って押して噴射した。学校側が備え付けたり