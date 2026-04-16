「フィリーズ２−１１カブス」（１５日、フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、初回に先頭打者アーチを被弾してしまった。それでも以降はしっかりと気持ちを切り替え、毎回の１１奪三振を奪う力投で６回１失点で降板。今季初勝利を手にした。初回、先頭のターナーに対し、２球目のフォーシームが真ん中付近に入ってしまった。完璧に捉えられた打球はグングン伸びてバックスクリーンに飛び込んだ。