◇インターリーグホワイトソックス1−2ナショナルズ（2026年4月26日シカゴ）両リーグトップタイの11本塁打をマークしているホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、4打数無安打2三振に終わった。試合は延長10回の末に敗れた。初回、3回は相手先発グリフィン相手に2打席連続空振り三振、6回は遊飛。グリフィンには3打数無安打で、9回は3番手の左腕ラ