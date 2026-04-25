ナショナルズ戦で11号米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近7戦6発の量産態勢でメジャー本塁打数トップタイに立った。衝撃のアーチを見届けた地元シカゴの実況席では「今すぐ代理人に電話をしてくれ！彼を逃がすな」と懇願も飛び出していた。村上がまた打っ