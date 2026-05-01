ミラノ五輪のフィギュアスケート米国代表が登場【MLB】ナショナルズ 5ー4 メッツ（日本時間1日・ニューヨーク）メッツの本拠地で行われた始球式が“炎上”している。4月30日（日本時間5月1日）のナショナルズとの試合前、ミラノ五輪に出場したフィギュアスケート米国代表が登場した。総勢11人が一斉に投球するも、酷い顛末にファンからは困惑と批判の声が寄せられている。MLB公式や地元放送局「SNY Mets」のX（旧ツイッター）