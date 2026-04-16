TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、16日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。番組を離れてしまった“元視聴者”に「戻ってきてちょうだい！」と呼びかけた。【画像】安住アナに“あおられた”後輩アナ同番組は4月10日と13日、ゴルフ「マスターズ」中継のため放送を休んだ。その影響を、安住アナが独自取材し、「データが出たのでご紹介します」とした。「ゴルフのマスターズがありましたので