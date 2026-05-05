若者の「深刻なテレビ離れ」が囁かれる昨今、TBSの安住紳一郎アナウンサーがテレビを観ない30歳前後の世代に放った一言が、波紋を呼んでいる。「安住さんは、5月3日放送の『安住紳一郎の日曜天国』（TBSラジオ）の中で、思春期のころにネットで育った30歳前後の世代には『原文ママ』という表記を原文（はら・ふみ）さんという人物の母だと勘違いしていたリスナーが多い傾向にあることを紹介。『極論ばっかり言うと嫌われちゃうけ