ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、北海道・旭山動物園の３０代職員が妻の遺体を遺棄したと供述していることを報じた。同局の宇賀神メグアナウンサーは「ゴールデンウィークを前に人気観光地に衝撃が走っています」と語り、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが男性職員が動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して数時間にわたって燃やしたと供述していることを紹介。また専門家の話として「動物