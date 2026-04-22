TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）が22日放送され、京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件を巡りデマ情報を発信したとされる人物のインタビューを放送した。番組では、SNS上で、逮捕された父親が24歳だという誤情報（実際は37歳）や、事件と野生鳥獣を処理する南丹市の施設を関連づけた間違った投稿があったことを伝えた。そして、番組スタッフがXの誤情報をさかのぼって調べ、発信した本人にDMで取