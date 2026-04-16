自転車の交通違反に対する「青切符」制度が4月に導入されました。2024年に発生した自転車の死亡、重傷事故のうち、約4分の3で自転車側に何らかの法令違反が確認されています。今回の制度は自転車の交通ルールの順守を徹底させる目的で導入されましたが、ネット上では「ルールが多くて分かりにくい」という戸惑いの声が上がっています。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚