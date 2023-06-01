記事ポイントputtyは胸・お腹・背中のラインを自然に整える大人向けTシャツです。puttyはMakuakeで先行公開されたシリーズ累計売上2,000万円の実績を持つ一着です。puttyは厚手コットン100％と接触冷感素材で暑い季節も着やすい仕様です。puttyは、男性の体型悩みに向き合うTシャツです。puttyは、胸まわりやお腹、背中のラインを自然に整えながら、Tシャツ一枚の着こなしを楽しみたい人に向いています。 HLM「putty」 &