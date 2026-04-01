着る自信を整える一着！ HLM「putty」

記事ポイント puttyは胸・お腹・背中のラインを自然に整える大人向けTシャツです。puttyはMakuakeで先行公開されたシリーズ累計売上2,000万円の実績を持つ一着です。puttyは厚手コットン100％と接触冷感素材で暑い季節も着やすい仕様です。 puttyは胸・お腹・背中のラインを自然に整える大人向けTシャツです。puttyはMakuakeで先行公開されたシリーズ累計売上2,000万円の実績を持つ一着です。puttyは厚手コットン100％と接触冷感素材で暑い季節も着やすい仕様です。

puttyは、男性の体型悩みに向き合うTシャツです。

puttyは、胸まわりやお腹、背中のラインを自然に整えながら、Tシャツ一枚の着こなしを楽しみたい人に向いています。

HLM「putty」

商品名：putty公開先：Makuake公開日：2026年4月10日内容：男性の体型悩みに向き合う特許技術採用Tシャツの先行公開累計売上：2,000万円URL：https://www.makuake.com/project/putty18

puttyは、男性が抱えやすい体型の悩みに着目して開発された一着です。

puttyは、暑い時期にTシャツ一枚で過ごす時間が増える中で、見た目と着心地の両方を考えた商品です。

着用イメージ

puttyは、胸やお腹、背中のラインを自然に見せることで、Tシャツ一枚の印象を整えます。

puttyは、無理に締めつけず日常着として取り入れやすい着用感を目指しています。

独自構造

胸・お腹・背中まで自然にシルエットを整える独自構造技術：特許技術による設計

puttyは、体型を隠すのではなく自然に整える考え方で設計されています。

puttyは、大人が違和感なく着られる見た目を意識したシルエットづくりが魅力です。

素材と快適性

素材：コットン100％生地：透けにくい厚手仕様機能：接触冷感素材

puttyは、厚みのあるコットン生地で透けにくさに配慮しています。

puttyは、接触冷感素材を取り入れることで暑い日もさらりと着やすい仕上がりです。

タイプとカラー

価格：6,900円（税込）割引：超早割30％OFFタイプ：レギュラー / ワイドサイズ：L / XL / XXL / 3XLカラー：ホワイト / ブラック / スモーキーブルー

puttyは、体型や好みに合わせて選べる2タイプと複数サイズを展開しています。

puttyは、ベーシックで着回しやすい3色をそろえ、日常のコーディネートに取り入れやすい商品です。

puttyは、体型に悩む男性がTシャツ一枚を前向きに選びやすくする商品です。

puttyは、見た目の整え方と夏の快適さを両立したい人にとって注目しやすい一着です。

puttyは、シリーズ累計売上2,000万円の実績を持つ点も関心を集める理由です。

男性の体型悩みに向き合うTシャツ「putty」の紹介でした。

よくある質問

Q. puttyはどんな悩みに向けたTシャツですか？

A. puttyは、胸まわり、お腹、背中のラインが気になる男性に向けたTシャツです。

Q. puttyはどこで購入できますか？

A. puttyは、Makuakeのプロジェクトページで購入できます。

Q. puttyにはどんな種類がありますか？

A. puttyは、レギュラーとワイドの2タイプ、Lから3XLまでのサイズ、ホワイト、ブラック、スモーキーブルーの3色を展開しています。

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