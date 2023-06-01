米GoProは現地時間4月14日、コンパクトなシネマティックカメラシステムを謳うカメラ「MISSION 1」シリーズを発表した。ラインナップは「MISSION 1」と「MISSION 1 PRO」、さらにマイクロフォーサーズレンズ用マウントを備えた「MISSION 1 PRO ILS」。MISSION 1 PROには付属品が異なるバリエーションモデルも用意する。

モデル・バリエーションによって発売日が異なり、MISSION 1 PROとMISSION 1 PRO Grip Edition、MISSION 1は、5月21日より予約を受け付け、5月28日に全世界で発売する。

MISSION 1 PRO ILS、MISSION 1 PRO Creator Edition、MISSION 1 PRO Ultimate Creator Editionは、2026年第3四半期より販売開始予定。

日本のGoProサイトでは特設ページが開設されており「近日発売」と告知されている。

新型の5,000万画素1インチセンサーを採用。光量が少なく撮影が難しいシーンでも、ノイズを抑えてディテールまで鮮明に映し出すという。新たに「GP3プロセッサー」も搭載し、ピクセル処理性能を2倍に強化した。

1インチセンサーとGP3プロセッサーにより、高い低照度性能を獲得。GP3プロセッサーのノイズ除去アルゴリズムにより撮影した映像をより美しく仕上げ、1インチセンサーにより、もっとも暗いシャドウ部からも卓越したディテールを引き出すという。

「MISSION 1 PRO」

3モデルのうち、フラッグシップモデルとなる「MISSION 1 PRO」は、8K/60p、4K/240p、1,080p/960pのハイフレームレート撮影に対応するほか、8K/30p、4K/120pのオープンゲート撮影、5,000万画素のRAW静止画撮影に対応。

GP3プロセッサーとハードウェアの最適化、急速充電に対応したEnduro 2バッテリーにより、「GoPro史上最長の連続撮影時間、そして信頼性の高い熱制御性能が実現している」という。

「MISSION 1 PRO Grip Edition」

ワイヤレスマイクシステム

MISSION 1 PROには、本体単体のほか、カメラグリップと金属製ケージを兼ねた多用途グリップを同梱した「MISSION 1 PRO Grip Edition」、I/Oポート拡張と内蔵マイクを実現する専用メディアモジュールと新しいVolta 2バッテリーグリップ、ワイヤレスマイクなどもセットにした「MISSION 1 PRO Creator Edition」、GoProの「Fluid Pro AIジンバル」なども同梱した「MISSION 1 PRO Ultimate Creator Edition」の3バリエーションもラインナップする。

マイクロフォーサーズレンズマウントを備えた「MISSION 1 PRO ILS」

「MISSION 1 PRO ILS」は、MISSION 1 PROと同じ5,000万画素の1インチセンサーとGP3プロセッサーを搭載しつつ、マイクロフォーサーズレンズ用マウントを備えたレンズ交換対応モデル。マイクロフォーサーズマウント備えたことで「事実上、ほぼすべてのレンズをカメラに装着できる」と謳う。

単焦点レンズではカメラ本体のHyperSmooth手ブレ補正が利用可能。そのほか、耐候性設計やGoProならではの耐久性も兼ね備えており、「世界最小かつ、もっとも堅牢で汎用性の高いシネマカメラながら、同等のカメラに比べて遥かに低価格かつ小型を実現した」とのこと。

「MISSION 1」も、MISSION 1 PROと同じセンサーとプロセッサーを搭載しているが、動画撮影性能は4K/120pのオープンゲート、8K/30p、4K/120p、1,080p/240pの動画撮影に限定されているモデル。5,000万画素の静止画撮影もできる。

フラッグシップモデルの高いオープンゲート撮影性能や業界トップクラスのフレームレートは必要としないものの、1インチセンサーやGP3プロセッサーによる性能を求めるクリエイターに最適だという。

GoPro創業者のニコラス・ウッドマンCEOは、「MISSION 1シリーズは、低価格でコンパクトなシネマカメラの頂点だ。もっとも要求の厳しいプロユーザーから、長年に渡りこのシリーズのカメラの開発を要望されていたが、ついに実現できた」とコメント。

また、同社のプロダクトマネジメント担当シニアバイスプレジデントであるパブロ・レマ氏も「MISSION 1シリーズの発売により、GoProはデジタルイメージング市場のプレミアム分野に本格的に参入する」としている。

GoProのYouTubeチャンネルでは、これらMISSION 1シリーズで撮影したという動画が2本公開されている。

Previewing a New Generation of GoPro

Glimpses from a New Generation of GoPro