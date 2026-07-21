プレジデント
『プレジデント』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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加藤純一がキングスW杯でプレジデントPKを直前変更で見事成功
共同オーナーの配信者・加藤純一氏がプレジデントPKを冷静に決めた
ABEMA TIMES
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東洋大教授が勧める、血管細胞を強くするスーパーで買える3つの果物
血管細胞を強くする成分としてハッサク・シークワーサー・ココナッツが有効とのこと
プレジデントオンライン
2026年7月29日
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同志社大・米井教授が解説、脳と体を若返らせる快眠の新常識とは
ベストな睡眠時間は8時間でなく6時間半〜7時間半とされるという
プレジデントオンライン
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猛暑の電気代を抑えるために専門家が最初に手をつけるよう勧める場所とは
最優先で対策すべきは家電本体でなく「窓」からの熱侵入だと和田氏は指摘する
プレジデントオンライン
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eBayと元幹部らが記者夫妻への嫌がらせ訴訟で和解合意
eBayと元幹部3名が合計約4870万ドルを原告側に支払うとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月28日
2026年7月27日
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村上宗隆がホワイトソックスの文化を変えた、MLB公式が4つの要素で称える
MLB公式は村上がホワイトソックスに与えた影響力として4つの要素を挙げた
フルカウント
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秀吉が放った嘘の書状が、明智光秀を摂津衆から孤立させた
最新研究では合戦の主役は秀吉でなく摂津衆の3人だったとみられる
プレジデントオンライン
2026年7月26日
2026年7月24日
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LG製モニターがMcAfeeの広告を表示する問題にMicrosoftが正式対応
MicrosoftはLGと協議し、McAfeeのポップアップ広告を無効化することで合意した
GIGAZINE（ギガジン）
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夜9時以降にスマホを見ると、子どもの脳と体の発育が妨げられる理由
夜9時以降の携帯端末凝視で成長ホルモンとメラトニンの分泌が阻害されるという
プレジデントオンライン
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寺を継ぐのが嫌だった愛媛の僧侶が、般若心経を歌って世界へ届けるまで
修行中の読経体験を機に『般若心経』を多重コーラスで音楽化し大きな反響を得た
プレジデントオンライン
2026年7月23日
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SamsungがAndroid XR搭載のAIスマートグラスを発表、Geminiが音声で支援
Android XRとGeminiを搭載し音声で翻訳や経路案内などに対応する
GIGAZINE（ギガジン）
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配偶者が先立つと年金が月10万円減る、老後の家計を守る固定費見直し術
配偶者が先立つと年金収入が激減するため、固定費の見直しが重要とのこと
プレジデントオンライン