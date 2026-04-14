お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。パニック障害とうつ病による壮絶な闘病体験と、その際に見舞われた驚愕の症状を明かした。今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、番組MCの有吉弘行の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもある河本が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。トークの中で話題は、河本が