お笑いコンビ次長課長の河本準一（50）が18日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。ホテルでの衝撃の出来事を明かした。「昔の古いラブホテル」に女性と訪れた時のこと。部屋は鏡張りになっていて、壁の鏡に勢いよく手をついたところ、「バリンってやぶれて。向こうに部屋があった」という。「部屋が出てきて。真っ暗い部屋がある。昔はのぞき部屋があった。たぶん