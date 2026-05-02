お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の井上裕介が２日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演した。井上は２０１６年に自身が運転する乗用車がタクシーと接触する事故を起こし、自動車運転処罰法違反（過失致傷）および道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で書類送検された。これを受けて芸能活動を自粛した。当時を振り返り、井上は「言葉ちょっとよくないですけど『あっ、もう消えよう』ぐらい。